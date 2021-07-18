الخارجية الإيرانية: النفى الأمريكى لاتفاق تبادل السجناء معنا «شائن»

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، فى تغريدة عبر تويتر، أن هناك اتفاقا بين بلاده وبريطانيا وأمريكا لتبادل الإفراج عن 10 سجناء، وأن هذا الاتفاق لا يرتبط بالمفاوضات أو الاتفاق النووى.

كما تابع أنه تم الاتفاق على هذه المبادلة فى فيينا، ضمن اتفاق منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعلن استعداد بلاده لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفق قوله.

