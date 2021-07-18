جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أنها وزعت 390.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى أنحاء البلاد، من بينها 337.2 مليون جرعة تم توزيعها حتى يوم السبت.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أوضحت المراكز الأمريكية أن أكثر من 185.7 مليون فرد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بينما حصل 160.9 مليون على التطعيم الكامل. وتشمل التطعيمات جرعتى اللقاحين "موديرنا" و"فايزر-بيونتك" وجرعة لقاح "جونسون آند جونسون". كما أشارت المراكز الأمريكية إلى تسجيل 39.719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم السبت، إضافة إلى وفاة 329 حالة جراء الإصابة بالفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المراكز الأمريكية: توزيع 337.2 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.