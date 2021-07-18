عاجل.. رئيس الحكومة الإسرائيلية يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى

جدة - نرمين السيد - أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالى بينيت، اليوم الأحد، بمواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى فى مدينة القدس المحتلة، وذلك فى ختام جلسة لتقييم الموقف فى الحرم المقدسى.





وجاء فى بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن بينيت "أوعز بمواصلة زيارات اليهود بشكل منتظم وآمن حفاظا على النظام العام هناك". وشارك فى جلسة تقييم الأوضاع كل من بينيت وزير الأمن الداخلى، عومير بار-ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شفتاى، وبحثت "الأحداث" فى باحات المسجد الأقصى المبارك، فى إشارة إلى حملة الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، بمناسبة حلول ذكرى ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل".

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