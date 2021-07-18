رئيس الحكومة البريطانية يخضع للعزل

يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك، إلى عزل جزئي بعدما ثبت اتصالهما بمصاب بفيروس "كوفيد-19".

وأعلن "داونينغ ستريت"، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأحد، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تواصلت مع جونسون وسوناك، باعتبارهما على اتصال بشخص ثبتت إصابته بفيروس كوفيد.

وقال "داونينغ ستريت" في بيان "إن رئيس الحكومة ووزير المالية سيشاركان في اختبار الاتصال اليومي التجريبي للسماح لهم بمواصلة العمل من مقر داونينغ ستريت، وسيجريان فقط الأعمال الحكومية الأساسية خلال هذه الفترة."

وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أعلن أمس إصابته بعدوى كوفيد-19.

يأتي ذلك، قبيل يوم واحد من رفع بريطانيا مجموعة من القيود المفروضة جراء فيروس كورونا، وسط قلق من تزايد الإصابات اليومية بالعدوى.

وشهدت المملكة المتحدة السبت، لليوم الرابع على التوالي أعلى قفزة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت عن رصد 54674 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 15 يناير الماضي.