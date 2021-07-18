“ظهرت” نتائج المراسلة 2021 الاستعلام عن نتائج اختبار تحسين المستوى عبر موقع وزارة التربية الوطنية

نتائج المراسلة 2021 ، مازالت عمليات البحث مستمرة عن نتائج اختبار تحسين المستوى “نتائج المراسلة 2021″، بل وتتكاثف العمليات البحثية الآن بعد أن أعلن مكتب التكوين الوطني بالجزائر للتدريب والتعليم عن بعد 2021 عن الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وجاري الآن اعتمادها لتكون جاهزة لرفعها عبر الموقع الإلكتروني، وجدير بالذكر أنه ذكرت المصادر الوزارية عدة تصريحات بخصوص عمليات التصحيح، وأكدت أن الفحص تم تصحيحه بطرق منهجية تتسم بالحيادية والشفافية، لضمان أن يحصل الطلاب على حقهم في الدرجات، وعليه فإنه من المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج المراسلة في الساعات القليلة القادمة، وخلال السطور القادمة سوف تتعرفون على تفاصيل معرفة النتائج فور ظهورها.

نتائج المراسلة 2021

أعلن مكتب الديوان الوطني للتدريب والتعليم عن بعد عن تاريخ ظهور نتائج المراسلة 2021، وأكد أنه سيتم الإعلان عن كافة نتائج التعليم عن بعد خلال ساعات قليلة من الآن وذلك فور الانتهاء من اعتماد النتائج من قبل وزير التربية الوطنية، وخاصة أنه تم الانتهاء من تجهيز الكشوفات ليتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الوطني والموقع الرسمي لوزارة التربية بالجزائر، وهو ما دعا الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بتكثيف عمليات البحث حول موعد ظهور النتائج، وتجدر الإشارة إلى أنه خرجت عدة معلومات من داخل لجان تصحيح أوراق اختبارات تحديد المستوى، بأنه أبلى الطلاب بلاء حسنا خلال الامتحان، وهو ما أشارت إليه درجاتهم المرتفعة وارتفاع معدلات النتائج بشكل ملحوظ.

خطوات الاستعلام عن نتائج المراسلة 2021 عبر موقع الوزارة

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفعيل عدة روابط الكترونية ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج المراسلة 2021 من خلالها، وذلك من خلال إدخال رقم التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الوطني للتدريب والتعليم عن بعد، واتباع بعض الخطوات البسيطة لتظهر تفاصيل النتائج بالكامل، وجائت خطوات الاستعلام عن النتائج كالتالي:

يقوم الطالب أو ولي أمره بالدخول على موقع نتائج الامتحانات . وبعد ذلك يتم اختيار الايقونة الخاصة بنتائج المراسلة 2021. ثم يتم إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب. ومن ثم يقوم بتحديد الولاية التي يتبع لها الطالب. وأخيراً يقوم بالنقر على زر عرض النتيجة.

يقوم الكثير من الناس بالبحث عن رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة 2021، وذلك بعد ان أعلن مكتب الديوان الوطني للتدريب والتعليم عن بعد عن تاريخ ظهور نتائج المراسلة 2021، وأكد أنه سيتم الإعلان عن كافة نتائج التعليم عن بعد خلال ساعات قليلة من الآن وذلك فور الانتهاء من اعتماد النتائج من قبل وزير التربية الوطنية، وخاصة أنه تم الانتهاء من تجهيز الكشوفات ليتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الوطني والموقع الرسمي لوزارة التربية بالجزائر.