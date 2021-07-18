ظهور نتائج التاسع 2021 موقع وزارة التربية السورية لمعرفة نتائج الطلاب بالاسم ورقم الاكتتاب

نتائج التاسع 2021 ، بعد انتظار دام لفترة ليست طويلة ولكن سادها الكثير من القلق والتوتر تجاه طلاب الصف التاسع في سوريا، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أخيراً أنه أصبح استخراج النتائج متاحاً الآن بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الشرعية الدورة الأولى بكافة محافظات سوريا، حيث أعلن الدكتور درام طباع وزير التربية السورية عن اعتماده نتيجة التاسع رسمياً، وأكد أنه يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عنها عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية الرسمي، حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب، ومن خلال التقرير التالي سوف نوافيكم بأهم التفاصيل.

نتائج التاسع 2021

يتسائل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد وتفاصيل ظهور نتائج التاسع 2021 وكيفية الحصول عليها، حيث أعلنت الوزارة أنه سوف يتم اتاحة النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة ليتم الاستعلام عنها الكترونياً عبر شبكة الانترنت، لذلك حرصت الوزارة على تفعيل وتجهيز الموقع لاستقبال طلبات الطلاب في استخراج نتائجهم، وفي حقيقة الأمر أنه عقب انتهاء الطلاب من إجراء الامتحانات قبيل أكثر من أسبوع، بدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابات في اللجان المركزية للتصحيح، وقد أعلنت عدة مصادر من داخل اللجان أنه تم الانتهاء بالفعل من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة، وأنه جاري الآن العمل على تجهيز كشوفات الطلاب التي من المفترض أن يتم رفعها على الموقع خلال ساعات قليلة.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 عبر موقع الوزارة

ذكرنا من قبل أنه حرصت وزارة التعليم بسوريا أن يكون الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 بشكل الكتروني، وذلك لحماية الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا، وهي الخطة المتبعة في جميع دول العالم الآن، لذلك فقد طورت المديرية المعلوماتية التابعة لوزارة التربية تطبيق جديد ليتمكن الطلاب من خلاله الحصول على نتائج الامتحانات فور ظهورها، وقد حددت بعض الخطوات البسيطة التي يمكنهم بها استخراج النتائج، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-

يقوم الطالب بالتوجة اولا الى موقع وزارة التربية السورية ثم يقوم بتحديد الايقونة الخاصة بنتيجة الصف التاسع. بعد ذلك يقوم بكتابة بياناته من الاسم ورقم الاكتتاب والمحافظة التابع لها. ويضغط على عرض النتيجة.

في ظل انتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم حرصت الوزارة على تفعيل وتجهيز الموقع لاستقبال طلبات الطلاب في استخراج نتائجهم، وفي حقيقة الأمر أنه عقب انتهاء الطلاب من إجراء الامتحانات قبيل أكثر من أسبوع، بدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابات في اللجان المركزية للتصحيح، وقد أعلنت عدة مصادر من داخل اللجان أنه تم الانتهاء بالفعل من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة.