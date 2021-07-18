جدة - نرمين السيد - وكان وزير الصحة التونسى فوزى مهدى، وسفير فرنسا لدى تونس أندرى باران، فى استقبال الطائرة العسكرية الفرنسية التى حطت بمطار قرطاج الدولى، حيث أكد مهدى أن دفعات أخرى من الأكسجين والمساعدات الفرنسية ستصل تونس اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وهو ما يساهم فى تخفيف الضغط على المستشفيات التى تشهد نقصاً فى الأكسجين.
ومن جانبه، قال السفير الفرنسى: "كما نعلم الوضع الصحى فى تونس حرج مع نقص فى مخزون الأكسجين. وقد وجهت تونس نداء إلى الدول الصديقة ومن بينها فرنسا للحصول على إمدادات. هذه دفعة أولى وستصل كميات أخرى هامة خلال أيام".
كما تعهدت فرنسا بمنح 800 ألف جرعة من اللقاحات إلى تونس، وهى الكمية التى تضاف إلى 325 ألف جرعة أخرى سيتم منحها لتونس عبر مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمواجهة كورونا.. تونس تتسلم شحنة أكسجين قادمة من فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.