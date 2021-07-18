لمواجهة كورونا.. تونس تتسلم شحنة أكسجين قادمة من فرنسا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الصحة التونسى فوزى مهدى، وسفير فرنسا لدى تونس أندرى باران، فى استقبال الطائرة العسكرية الفرنسية التى حطت بمطار قرطاج الدولى، حيث أكد مهدى أن دفعات أخرى من الأكسجين والمساعدات الفرنسية ستصل تونس اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وهو ما يساهم فى تخفيف الضغط على المستشفيات التى تشهد نقصاً فى الأكسجين.

ومن جانبه، قال السفير الفرنسى: "كما نعلم الوضع الصحى فى تونس حرج مع نقص فى مخزون الأكسجين. وقد وجهت تونس نداء إلى الدول الصديقة ومن بينها فرنسا للحصول على إمدادات. هذه دفعة أولى وستصل كميات أخرى هامة خلال أيام".

كما تعهدت فرنسا بمنح 800 ألف جرعة من اللقاحات إلى تونس، وهى الكمية التى تضاف إلى 325 ألف جرعة أخرى سيتم منحها لتونس عبر مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.