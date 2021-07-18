لأول مرة منذ 4 شهور.. إسرائيل تسجل أعلى معدل لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "i24 نيوز" الإسرائيلية، تم تسجيل أكثر من 1.000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة الماضية، وذلك منذ مارس الماضى.

وأوضحت الوزارة، أنه من بين الاصابات هناك 58 إصابة خطيرة، وبينها 17 إصابة حرجة، بينما يوجد 16 مريضًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعى.

وبحسب الوزارة، تلقى 5.742.257 إسرائيليًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بينما تلقى 5.225.539 إسرائيليًا الجرعة الثانية من اللقاح.

وتدرس وزارة الصحة الإسرائيلية فرض المزيد من الإجراءات للحد من تفشى وباء كورونا فى نسخته الجديدة، إضافة إلى إعادة العمل بإلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة الشهر الماضى.

كما قررت الوزارة الإسرائيلية، أمس السبت، توسيع قائمة الدول التى سيفرض الحجر الصحى على العائدين منها، لتشمل تركيا اعتبارًا من 23 من الشهر الجارى، إلى جانب اليونان.