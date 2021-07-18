التعاون مستمر.. هذه مشاريع مصر المائية بجنوب السودان

أكد وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان، والذي يمتد لسنوات طويلة.

وأشار عبد العاطي خلال استقباله وزير الموارد المائية والري بدول جنوب السودان، ماناوا بيتر، إلى العلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين.

وذكر بيان لوزارة الري والموارد المائية المصرية أن لقاء الوزيرين شهد مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد العاطي أن مصر نفذت العديد من المشروعات التنموية بدول جنوب السودان بما يعود بالنفع على المواطنين، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وقامت الوزارة بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وفي مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيا.

كما أقامت وزارة الري المصري مشروعا لتطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو، وصولا إلى بحيرة "نو"، والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.