رويترز: أوبك+ توافق على استخدام حصص إنتاج جديدة ابتداء من مايو 2022

جدة - نرمين السيد - وجرى خلال اجتماع تحالف أوبك+ اليوم، التوافق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل، وتحديد خط أساس إنتاج الإمارات عند 3.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022، وزيادة خط الأساس لإنتاج الكويت والعراق بـ 150 ألف برميل يوميا.
كما جرى التوافق على تطبيق خطوط الأساس الجديدة للإنتاج اعتباراً من مايو 2022، وتمديد إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022 بحسب وكالة "رويترز".
وقال مصدر فى أوبك+ إن كبار المنتجين فى المجموعة توصلوا لاتفاق مبدئى لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022.
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