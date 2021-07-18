مقتل ‭25‬ شخصًا على الأقل جراء انهيارات أرضية فى مومباى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "رويترز" الإخبارية، عرض التلفزيون المحلى فى الهند لقطات لرجال إنقاذ يستخدمون أياديهم فى الحفر لانتشال الجثث، وقالت السلطات إنه من المعتقد وجود المزيد من القتلى تحت الأنقاض كما ظهر رجال الإنقاذ، وهم يحملون المصابين عبر ممرات ضيقة.

وقال المسؤولون إن السلطات سجلت 11 واقعة لانهيار منازل أو جدران فى منطقة مومباى خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية وحتى الآن. كما أشار المسؤولون إلى انهيار حوالى 6 أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بعضها فى أحد الأحياء.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودى، التعازى، وأعلن عن تقديم مساعدات للضحايا.

وكانت المياه غمرت عدة مناطق فى مدينة مومباى بعد هطول أمطار غزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى تعطل خدمات قطارات الضواحى، وتوقف الحياة فى العاصمة المالية للهند.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن توقعات بهطول أمطار غزيرة على مومباى وساحل ولاية ماهاراشترا الصناعية خلال الـ 4 أيام المقبلة.