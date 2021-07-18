الأردن يستقبل طائرة أمريكية تحمل نصف مليون لقاح من فايزر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع قناة "المملكة" الأردنية، قال مندوب رئيس الوزراء ووزير الصحة الأردنى، فراس الهوارى، إن هذه الشحنة ستسهم فى تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم، مؤكدًا أن الحكومة ماضية بإعطاء اللقاح لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين.

وأضاف الهوارى، خلال استقبال الشحنة التى وصلت مطار الملكة علياء الدولى، وتحتوى على 500 ألف جرعة، إن "علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التى تربط المملكة الأردنية الهاشمية بالولايات المتحدة الأمريكية، ترسخ التعاون الوثيق بين البلدين والشعبين الصديقين على نحو واسع، وفى كثير من الميادين، لا سيما ميدان الصحة".

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدى، "إن هذه المطاعيم ستسند جهود المملكة بالتصدى للجائحة وبالتالى فتح القطاعات الاقتصادية، والعمل من أجل صيف آمن".

فيما كتب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، تغريدة عبر صفحته الخاصة على تويتر: "يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح (فايزر) للمساعدة فى إنقاذ أرواح الأردنيين".

وأضاف: "نحن ممتنون للأردن للمساعدة الطبية المتعلقة بـ كوفيد 19 للولايات المتحدة فى يوليو 2020، ونفخر بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة هذا المورد مع حليفنا الأساسى وصديقنا".