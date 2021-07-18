قصف أمريكى يستهدف شاحنة مواد غذائية بدير الزور

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء السورية، إن القوات الأمريكية استهدفت عبر طائرة مسيرة، شاحنة نقل مواد غذائية فى بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبى الشرقى. وأضافت الوكالة أن القصف أسفر عن تدمير الشاحنة دون وقوع إصابات بشرية.

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