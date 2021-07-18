أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها لاتفاق الحديدة

قوى العدوان تواصل خروقاتها لاتفاق الحديدة
واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، وشن الطيران غارات على مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 201 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية، و ثمانية خروقات بقصف مدفعي لعدد 64 قذيفة و174 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وتضمنت الخروقات تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الـ50 .
وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.
وأشار إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية رحبة في محافظة مأرب بسبع غارات.
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