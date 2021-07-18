كبار منتجي النفط يتفقون على زيادة الإنتاج

أعلن كبار منتجي النفط في اجتماع لمنظمة "أوبك"، يوم الأحد، الاتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، أكدت الدول الأعضاء في "أوبك"، تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل.

كذلك أكد بيان صادر عن المجتمعين "التخطيط لإنهاء التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق بذلك".

ومن جانبه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن "الإمارات تدعم بقوة القرار المتفق عليه".

وأضاف المسوؤل الإماراتي: "كان هناك حوار بنّاء مع مجموعة أوبك+ والإمارات ملتزمة بالمجموعة حتى يحصل توازن في السوق".

وبيّن المزروعي أن "أوبك + قوية وملتزمة حتى يكون هناك استقرار في سوق النفط، وحتى يتحقق التعافي من آثار فيروس كورونا".

من بين القرارات التي اتخذت في الاجتماع، زيادة خط الإنتاج المرجعي للإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا بدءا من مايو 2022.

كذلك تم الاتفاق على زيادة خط الإنتاج المرجعي للكويت والعراق بمقدار 150 ألف برميل يوميا بدءا من مايو 2022، بالإضافة إلى زيادة خط الإنتاج المرجعي للسعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل يوميا بدءا من مايو 2022.