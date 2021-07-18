عمان: ندعم كافة جهود السعودية لإحلال السلام فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات أوردتها صحيفة "عكاظ" السعودية، قال البوسعيدى: "نشعر بقلق بالغ إزاء معاناة الشعب اليمنى، وندعم كافة الجهود والمساعى لإحلال السلام فى هذا البلد المجاور لنا".

وفى حديثه عن القضية الفلسطينية، قال الوزير البوسعيدى: "لقد حُرم الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة فترةً طويلةً جدًا؛ لذلك نحن ندعو باستمرار إلى تحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى ومبادرة السلام العربية".

وتوقع البوسعيدى، أن تشهد الفترة القادمة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تطورات مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة من التقارب والتكامل بينهما، قائلاً إن "الزيارة التاريخية، التى قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة الأسبوع الماضى، ذات ثقل استراتيجى مهم على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية".

وأكد الوزير على أن الجانبين العمانى والسعودى سيعملان على إنجاح هذه الزيارة، مضيفًا: " نعمل ونترجم نتائج وأبعاد هذه الزيارة إلى واقع ملموس يرقى إلى طموحات قادتنا الخيرة، ويوطد لحقبة جديدة من التعاون المثمر تعزز توازن المنطقة المعهود، وتسهم بمزيد من التلاقى والاستقرار والنماء".

وأشار البوسعيدى إلى أن مجلس التنسيق السعودى - العمانى الذى تم الإعلان عنه "سيكون بمثابة المظلة والمرجعية المركزية للتعاون بين حكومتى البلدين، ومتابعة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى المجالات الداعمة للمصالح المشتركة، وبما يعزز ويقوى فى الوقت نفسه اللبنة التى تجمع البلدين، وتحرص عليها القيادتان فى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".