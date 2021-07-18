متحدث الرئاسة الفلسطينية: المشروع الوطنى لن يهزم

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الحكومة الإسرائيلية تعبث بالأمن والاستقرار، وتجر المنطقة إلى حروب دينية ستحرق المنطقة بأسرها، مؤكدا أن إسرائيل من خلال مواصلتها سياسة الاقتحامات للأماكن الدينية، كما يحدث اليوم فى المسجد الأقصى المبارك، فإنها تتحدى الشعب الفلسطينى، وتستخف بالمواقف الدولية، خاصة الموقف الأمريكى الذى طالب بالالتزام بالوضع القائم فى القدس.





وطالب أبوردينة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، ووقف اقتحامات المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال. وقال إن الاعتداءات على القدس تأتى فى سياق الهجوم المشبوه المستمر على المشروع الوطنى للتنازل عن القدس والمقدسات، ولكن المشروع الوطنى لن يهزم، والقدس والقرار الوطنى المستقل وصمود الشعب الفلسطينى سيحافظ على الهوية وسيحمى المقدسات.. مضيفا أن القدس ومقدساتها أولا ودائما ستبقى هى العنوان والهوية والمصير.

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