المرصد: مقتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال فى قصف شمال غرب سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد، إن أربع نساء وثلاثة أطفال قُتلوا مساء السبت، فى بلدة إحسم بريف إدلب الجنوبى، ما يضاف إلى حصيلة 5 من القتلى بينهم طفلان قبل أيام، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأشارت الوكالة إلى أن مسعفين كانوا يعملون فى إحسم بعد منتصف الليل تحت الأضواء الكاشفة لانتشال جثة امرأة من تحت أنقاض سقف منزل منهار، مضيفة أنهم لفوا الجثة ببطانية، ونقلوها بعدها إلى سيارة إسعاف.

وبحسب الوكالة، قال ناجٍ من العائلة، إن زوارًا كانوا متجمعين فى المنزل لتهنئة فرد من العائلة بزواجه لحظة وقوع القصف.