رابط تقديم الصف الاول الثانوي الكترونيا 2021 tansiksec.emis.gov.eg للناجحين بالشهادة الإعدادية

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رابط تقديم الصف الاول الثانوي الكترونيا، زاد البحث في الفترة الأخيرة عن موقع التقديم للصف الأول الثانوي، وهذا من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي وهذا من خلال موقع التنسيق، فتابعوا معنا.موعد تقديم الصف الأول الثانوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والدبلومات الفنية المصرية، عن فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي في مختلف المدارس في أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث إن التقديم هذا العام سيكون إلكترونيا عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية.
ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية، ومن تخطوا درجات الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بالثانوية العامة، التقديم إلكترونيا بكل سهولة.
وسيكون باب التقديم للطلاب مفتوحا وهذا وفقا لما أعلنت عنه الوزارة من يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يوليو 2021، وهذا حتى منتصف الشهر القادم بيوم الأحد 15 أغسطس 2021.
رابط تقديم الصف الاول الثانوي الكترونيا tansiksec.emis.gov.eg
ويمكن للطلاب التقديم إلكترونيا للصف الأول الثانوي بكل سهولة، وسيحتاج الطالب لمعرفة الكود الخاص به والذي سيحتاجه في أثناء التقديم، والذي تحدثنا عن طريقة الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2021، فتابعوا الخطوات التالية:
- اذهب إلى موقع تنسيق الصف الأول الثانوي من الرابط الرسمي الموضح tansiksec.emis.gov.eg.
- اضغط على أيقونة التسجيل بحساب الوزارة.
- اكتب الإيميل الخاص بك في خانة البريد الإلكتروني.
- ادخل كلمة السر الخاصة بك في خانة كلمة المرور.
- اضغط على زر دخول ذو اللون الأخضر.
- قم بتسجيل الرغبات وبياناتك بشكل صحيح.
وسيحتاج الطالب بعد التقديم عبر موقع التنسيق للصف الأول الثانوي إلى بعض الأوراق وهذا عند التوجه إلى المدرسة التي سيقدم بها، وهذه الأوراق كالتالي:
- الملف الإلكتروني لتقديم الصف الأول الثانوي (ثانوية عامة – دبلومات فنية).
- أصل شهادة ميلاد الطالب و 5 صور منها.
- شهادة النجاح بالمرحلة الإعدادية.
- 3 صور لبطاقة ولي أمر الطالب.
- 5 صور شخصية للطالب المتقدم 4*6.
- استمارة الرغبات الخاصة بالطالب مطبوعة.
- ملف تقديم للطالب الذي سيحتوي على (طلب الالتحاق – طلب المتابعة – الطوابع المطلوبة كما هو موضح بالصورة).
الوسوم
رابط تقديم الصف الاول الثانوي الكترونيا، زاد البحث في الفترة الأخيرة عن موقع التقديم للصف الأول الثانوي، وهذا من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي وهذا من خلال موقع التنسيق، فتابعوا معنا.موعد تقديم الصف الأول الثانوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والدبلومات الفنية المصرية، عن فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي في مختلف المدارس في أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث إن التقديم هذا العام سيكون إلكترونيا عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية.
ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية، ومن تخطوا درجات الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بالثانوية العامة، التقديم إلكترونيا بكل سهولة.
وسيكون باب التقديم للطلاب مفتوحا وهذا وفقا لما أعلنت عنه الوزارة من يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يوليو 2021، وهذا حتى منتصف الشهر القادم بيوم الأحد 15 أغسطس 2021.
رابط تقديم الصف الاول الثانوي الكترونيا tansiksec.emis.gov.eg
ويمكن للطلاب التقديم إلكترونيا للصف الأول الثانوي بكل سهولة، وسيحتاج الطالب لمعرفة الكود الخاص به والذي سيحتاجه في أثناء التقديم، والذي تحدثنا عن طريقة الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2021، فتابعوا الخطوات التالية:
- اذهب إلى موقع تنسيق الصف الأول الثانوي من الرابط الرسمي الموضح tansiksec.emis.gov.eg.
- اضغط على أيقونة التسجيل بحساب الوزارة.
- اكتب الإيميل الخاص بك في خانة البريد الإلكتروني.
- ادخل كلمة السر الخاصة بك في خانة كلمة المرور.
- اضغط على زر دخول ذو اللون الأخضر.
- قم بتسجيل الرغبات وبياناتك بشكل صحيح.
وسيحتاج الطالب بعد التقديم عبر موقع التنسيق للصف الأول الثانوي إلى بعض الأوراق وهذا عند التوجه إلى المدرسة التي سيقدم بها، وهذه الأوراق كالتالي:
- الملف الإلكتروني لتقديم الصف الأول الثانوي (ثانوية عامة – دبلومات فنية).
- أصل شهادة ميلاد الطالب و 5 صور منها.
- شهادة النجاح بالمرحلة الإعدادية.
- 3 صور لبطاقة ولي أمر الطالب.
- 5 صور شخصية للطالب المتقدم 4*6.
- استمارة الرغبات الخاصة بالطالب مطبوعة.
- ملف تقديم للطالب الذي سيحتوي على (طلب الالتحاق – طلب المتابعة – الطوابع المطلوبة كما هو موضح بالصورة).
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