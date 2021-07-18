ميركل تتعهد بتقديم مساعدات مالية للمتضررين من فيضانات ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التى اجتاحت ألمانيا قد ارتفعت إلى 156 قتيلا على ما أفادت الشرطة صباح الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية فى غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.
ووقع أسوأ فيضان فى ولايتى راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن الألمانيتين، حيث جرفت المياه المبانى والسيارات.
وشاركت قوات من الجيش والشرطة فى جهود الإنقاذ باستخدام الدبابات من أجل إخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة.
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