إعرف موعد اجازة عيد الاضحى 2021 للقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في مصر

موعد اجازة عيد الاضحى 2021 ، إجازة عيد الأضحى المبارك من أهم الإجازات التي ينتظرها كافة المواطنين بفارغ الصبر سواء العاملين في القطاع الحكومي، ولكنها كانت مختلفة هذا العام بشكل كبير، فقد فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع المصريين بقراره الأخير بخصوص تعديل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كانت الحكومة أتمت إعلانها في وقت سابق، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

موعد اجازة عيد الاضحى 2021

أعلن مجلس الوزراء المصري بياناً بشأن موعد اجازة عيد الاضحى 2021، بناء على توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت 24 يوليو الجاري”، وذلك بمناسبة إطلاق المشروع القومي الجديد لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، ذلك وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي من خلال البيان أن الإجازة الرسمية التي منحها السيد رئيس الجمهورية لجميع العاملين في القطاع العام والخاص ستكون مدفوعة الأجر في كافة الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية بالإضافة إلى شركات القطاع العام ، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد التي تم تحديدها من قبل السلطة المختصة.

موعد اجازة عيد الاضحى 2021 للقطاع الخاص في مصر

أما بالنسبة لـ موعد اجازة عيد الاضحى 202 بالنسبة للقطاع الخاص، فإننا الآن بصدد صدور قرار وزارة القوى العاملة بشأن هذا الأمر، وقد ذكرت بعض المصادر المسؤولة أن جميع العاملين في القطاع الخاص ينتظرون الآن الكشف عن موعد الإجازة الرسمية التي تحددها وزارة القوى العاملة، وذلك بعد صدور قرار الرئيس السيسي، بتعديل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 للقطاع العام والتي أصبحت 8 أيام.

وقد أضافت المصادر أن قانون العمل في مصر نص على منح العاملين بمؤسسات القطاع الخاص إجازة رسمية بأجر مدفوع في الأعياد الدينية، ولكن بشرط أن يصدر قرار بذلك من قبل السلطة المختصة وهو وزير القوى العاملة، ولفتت المصادر إلى أن هناك توقعات بأن الإجازة للقطاع الخاص قد تزيد بقرار مباشر من رئيس الوزراء ويلتزم بها القطاع الخاص، لتصبح عدد أيام الإجازة إلى 8 أيام بدلا من 4 ايام.

يقوم الكثير من الناس بالبحث عن موعد عيد الاضحي 2021، وذلك بعد ان تم ألاعلان من قبل مجلس الوزراء المصري بياناً بشأن موعد اجازة عيد الاضحى 2021، بناء على توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت 24 يوليو الجاري”، وذلك بمناسبة إطلاق المشروع القومي الجديد لتطوير الريف المصري.

مع اقتراب حلول عيد الاضحي المبارك بدا الكثير من الناس بالبحث عن الموعد الحقيقي لعيد الاضحي المبارك وذلك بعد انتشار العديد من الاشاعات حول الموعد المحدد لعيد الاضحي، حيث تم الاعلان عن يوم الثلاثاء القادم هو يوم عيد الاضحي المبارك اي غدا الاثنين هو يوم عرفة الذي يصوم فيه جميع المسلمين، ونتمني لكم عيد اضحي مبارك مع جميع الاحبارا والاقارب.