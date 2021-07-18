تمويل بدون كفيل وبلا فوائد أو رسوم بالتقسيط 5 سنوات لدى منتج آهل الآن

منتج آهل هو أفضل منتج يقدمه بنك التسليف والادخار السعودي أو ما يطلق عليه الآن بنك التنمية الاجتماعية ويقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من القروض الميسرة ومنها تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم وغير ذلك كما وفرت التمويل بالتقسيط الميسر لمدة 5 سنوات عبر منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويحق لجميع العملاء السعوديين فقط التقديم على ذلك التمويل بفترة سداد مرنة بجدولة مريحة في السعودية عام 2021م كما يحصل العميل الذي يعمل في القطاع الحكومي على التمويل بدون الحاجة إلى كفيل سعودي أو بدون ضامن سعودي الجنسية ويعتمد التمويل على تطبيق كافة الضوابط والشروط المطلوبة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

شروط التمويل الميسر لدى منتج آهل الآن

يحتاج منتج آهل في المملكة العربية السعودية عام 2021م على توفير كافة الشروط الواجبة للحصول على التمويل المناسب الذي قد يصل إلى ستون ألف ريال سعودي في المملكة ولذلك سوف نوفر جميع الشروط والضوابط اللازمة :

يجب أن يحصل العميل المتقدم على تمويل إجتماعي مسبق من بنك التنمية الاجتماعية مع سداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة في الموعد النهائي لها عبر موقع البنك.

يشترط التقديم على منتج آهل في المملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية توفير دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي فقط لا غير.

التمويل لدى منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية يحتاج أن يكون عمر العميل المتقدم يبدأ من واحد وعشرون سنة ويصل حتى ستون سنة تقريباً فقط لا غير.

يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل مائة ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية السعودية في المملكة.

أمتاز التمويل لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية بتوفير السيولة النقدية حتى ستون ألف ريال سعودي فقط لا غير.

يمتاز بأنه قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامه الشرعية في المملكة العربية السعودية عبر منتج آهل السعودي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

بالتقسيط الميسر لمدة خمس سنوات عبر قرض منتج آهل في المملكة.

أهم مميزات الحصول على تمويل منتج آهل بالسعودية