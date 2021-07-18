سداد قروض ومديونيات فوريه للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية

سداد قروض، حيث يقترض أعداد كبيره من المواطنين في المملكة العربية السعودية من البنوك السعودية وغيرها من البنوك الخاصة، ويعتبر التمويل الشخصي من اهم القروض التي يلجا إليها عدد كبير من الأشخاص داخل الأراضي السعودية، ولكن عدد من هؤلاء الأشخاص يقع في مشكله عدم سداد القرض لأي سبب من الأسباب التي يمر بها المقترض، ولهذا هناك جهات تقوم بتقديم خدمة تسديد قروض هؤلاء الأشخاص الذين لم يتمكنوا من دفع الأقساط المتبقية تمويل شخصى، وهناك مكاتب تسديد القروض في المملكة العربية السعودية والتي تقدم هذه الخدمة لجميع المواطنين السعوديين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كافة تفاصيل تسديد القروض البنكية لجميع المستفيدين بالمملكة.

سداد قروض ومديونيات

هناك الكثير من الشركات داخل المملكة العربية السعودية التي تعمل على سداد قروض البنوك السعودية، وهناك تسديد قروض بنك ساب لجميع العملاء الغير قادرين على استكمال تسديد القروض، وتعمل الشركات على مد فترة السداد لعملاء البنك بحسب رغبت العميل، ومن اهم مميزات هذه الشركة أنها تأخذ نسبة فوائد بسيطه جدا من العميل وهذا لتوفير التسهيلات وتقديم افضل الخدمات لهؤلاء المتعثرين من سد القروض البنكية، وهناك أيضا سداد قروض من بنك الاستثمار السعودي وهو احد البنوك الهامة داخل الأراضي السعودية، وهناك شروط لهذا البنوك وهى كالتالي.

أولا يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية.

لا يقل عمر العميل عن 21 عام ولا يتجاوز 55 عن سداد اخر قسط.

الحد الأدنى للمرتب لا يقل عن 6000 ريال.

أن يكون العميل يعمل في احد القطاعين العام أو الخاص.

يقبل السداد من العاملين بالقطاع العسكري على أن يكون مر على عملهم شهر واحد للضباط أو 12 شهر للافراد.

لا يقل راتب العاملين بالقطاع الخاص عن 8000 ريال.

سداد قروض التمويل من 6 اشهر إلى ستون شهرا. مبلغ التمويل المقدم يبدأ من 50,000 ريال إلى 1,500,000 ريال. أمكانية إعادة التمويل في حال تم سداد 20 في المائة من المبلغ. هامش الربح هو بسعر تنافسي عن باقي البنوك الأخري التي تقوم بذات الخدمة. السداد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. صرف المبلغ بذات اليوم في حال أن تم استكمال كافة المستندات اللازمة من قبل البنك وتمت الموافقة عليها. يتم تقديم بطاقة ائتمانية مدى الحياة للمتقدم.

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