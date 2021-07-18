أولمبياد طوكيو.. كورونا تجتاح منتخب "بافانا بافانا"

أعلن الوفد الجنوب إفريقي المتواجد في طوكيو للمشاركة في أولمبياد الأولمبياد الذي ينطلق في 23 الحالي، عن إصابة ثلاثة من أعضاء فريق الرجال لكرة القدم، بينهما لاعبان، بفيروس كورونا.

وكشف الوفد الجنوب إفريقي أن اللاعبين هما ثابيسو مونياني وكوماهيلو ماهلاتسي، فيما تعود الإصابة الثالثة لمحلل الفيديو ماريو ماشا، مؤكداً أن الجميع في العزل الصحي.

ونقلت فرانس برس عن البيان "جاءت نتائج باقي الفريق سلبية مرتين ونتابع عن كثب جميع توصيات السلطات الصحية المحلية".

وأورد أنه تم اختبار جميع أعضاء وفد جنوب إفريقيا بشكل يومي منذ وصولهم الى القرية الأولمبية في العاصمة اليابانية.

كما جاءت نتيجة عضو رابع في الوفد الأولمبي لجنوب إفريقيا، مدرب منتخب الركبي سبعة نيل باول، إيجابية وهو في منشأة معزولة في المدينة اليابانية حيث يوجد المنتخب في معسكر تدريبي.

وفي وقت سابق الأحد، قال منظمو أولمبياد طوكيو إن نتيجة اثنين من الرياضيين المشاركين في الألعاب جاءت إيجابية بفيروس كورونا في قرية الرياضيين بعد إصابة زميل بالفريق أيضاً، مما أثار مخاوف من وجود انتشار أكبر للعدوى قبل أيام فقط من حفل الافتتاح.

ولم يحدد المنظمون الفريق المعني بهاتين الإصابتين.