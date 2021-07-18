بيان مشترك من الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الصينى

جدة - نرمين السيد - وأشاد الجانب الصينى إشادة عالية بالجهود المهمة التى بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة الأمين العام أحمد أبو الغيط، فى سبيل صيانة السلام فى الشرق الأوسط وتعزيز التنمية فى المنطقة ودفع العالم العربى لتقوية نفسه عبر التضامن.

فيما أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية الصينية تحت قيادة مستشار الدولة وانج يى، والتى تبذل جهوداً إيجابية مهمة فى سبيل تعزيز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما العميق لتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، ولمستوى التعاون القائم بين الجانبين، والتضامن والدعم المتبادل للقضايا التى تهم كل طرف، وأهمية مواصلة تعزيز

العلاقات الاستارتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العربى والصيني، وخاصة:

1- التأكيد على الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة المتينة التى تربط الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، والإشادة بالإنجازات التى حققها الجانبان فى إطار منتدى التعاون العربى الصينى منذ إنشائه فى عام 2004، والدور الذى يمكن أن يقوم به المنتدى فى الدفع بالعلاقات العربية الصينية نحو آفاق أرحب.

والتأكيد كذلك على أهمية مواصلة تكثيف التعاون فى المرحلة المقبلة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإعلامية وخاصة فى مجالات التجارة والاستثمار والمالية والصناعة والنقل والمواصلات والطاقة والموارد الطبيعية والبيئية والزارعة والسياحة وتنمية المواردالبشرية والملكية الفكرية والثقافة وحوارالحضارات والمكتبات والمعلومات والتعليم والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتنمية الاجتماعية والإعلام والتعاون الأهلى والمرأة والشباب والرياضة والتنمية المستدامة والسياسات السكانية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الصينى العربى الطويل المدى الذى سيرشد التعاون الصينى العربى للارتقاء بنوعيته ومستواه، والتأكيد على أهمية "مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية فى مجال أمن البيانات".

2- الإشادة بالتعاون والتضامن بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية لمكافحة جائحة كورونا، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولى للوقاية والسيطرة على الجائحة، وبذل الجهود المشتركة خاصة فى مجالات اللقاحات وانتاجها محلياً، ومواجهة الآثار المترتبة على هذه الجائحة، ورفض تسييسها، والدعوة إلى التعاون بروح علمية فى اكتشاف مصدر فيروس كورونا المستجد. والتشديد كذلك على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية، والإشادة بالمساعدات التى تقدمها جمهورية الصين الشعبية للدول

العربية، وللأمانة العامة للجامعة، سواء من اللقاحات أو من المستلزمات الطبية بأنواعها.

3-الإشادة بمبادرة"الحزام والطريق" التى طرحها الرئيس الصينى شى جين بينج، وبما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك والتشاور لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة وتحسين مستوى عيش الشعوب، وترحيب الجانب الصينى بمواصلة مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى المنتدى الصينى العربى للإصلاح والتنمية لتعزيز التواصل بين الصين والدول العربية فى مختلف المجالات، والعمل سوياً على التجاوب مع متطلبات العصر، وكذلك العمل على بناء المجتمع العربى الصينى للمستقبل المشترك بما يسهم فى بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وعرض ذلك على القمة العربية الصينية المقبلة.

4- التأكيد على أهمية الإعداد والتحضير لعقد القمة العربية الصينية الأولى التى ستستضيفها المملكة العربية السعودية فى عام 2022، فى موعد يتفق عليه الجانبان، والتطلع إلى أن تشكل هذه القمة نقلة نوعية للارتقاء بالعلاقات العربية الصينية والشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين.

5-التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبدأ الدولى المتمثل فى عدم التدخل فى الشؤون الداخلية، ومواصلة تبادل الدعم فى القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر، والتمسك بالشراكة الدائمة لاستكشاف الطرق التنموية بالإرادة المستقلة، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها أداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل فى شؤونها الداخلية، والعمل على تعزيز التضامن والتعاون، والالتزام بتعددية الأطراف ورفض أحادية الجانب، والدفاع عن العدالة الدولية، وصيانة المصلحة العامة للدول النامية والدفاع عن حقوقها التنموية المشتركة، وصيانة المنظومة الدولية التى تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولى القائم على أساس القانون الدولي، والعمل سويا على تعزيز الاحترامم المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والكسب المشترك فى العلاقات الدولية.

6-أهمية الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارت الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، والتأكيد على أهمية الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية بما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويدعو الجانبان إلى عقد مؤتمر دولى للسلام ذى مصداقية أكبر وتمثيلية أوسع، بما يحقق السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط بأسرع وقت على أساس "حل الدولتين". وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضى الدول العربية، خاصة فى سوريا وليبيا واليمن، وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسى ورفض التدخلات الخارجية فى الدول العربية ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فى هذا الشأن. وترحب جامعة الدول العربية بدور الصين الإيجابي فى إيجاد حلول للقضايا الإقليمية.

7- دعم جميع الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والتأكيد على أهمية تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث تدعو الصين وجامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون فى إطار الأمم المتحدة والمعاهدة المذكورة أعلاه، وتعزيز النظام الدولى لعدم الانتشار النووى الذى يتخذ المعاهدة كحجر الأساس.

8- تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب، وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودوافعه، وضرورة مكافحته وعدم ربطه بأى عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون العربى الصيني، بما فى ذلك فى إطار منتدى التعاون العربى الصينى.