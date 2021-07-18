زلزال قوي يهز إقليم فارس الإيراني

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن زلزالا بلغت شدته 5.7 درجة ضرب إقليم فارس في جنوب إيران مساء يوم الأحد.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط قتلى، أو وقوع أضرار في منطقة الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من بلدة خشت.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام رسمية إن الزلزال، الذي شعر به سكان العديد من البلدات والمدن بالإقليم، وقع على عمق 11 كيلومترا في نحو الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، (1430 بتوقيت غرينتش).

وصرح مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي قائلا "تم إرسال أربعة فرق إنقاذ على الأقل إلى المنطقة التي ضربها الزلزال، ووضعت المستشفيات في المنطقة على أهبة الاستعداد".

وتعد إيران إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل لوقوعها في منطقة صدوع زلزالية رئيسية.