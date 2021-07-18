كوريا الجنوبية تشدد قيود مجابهة كورونا خارج سول والمدن المجاورة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الكورى الجنوبى "كيم بو-كيوم"، إن بلاده ستحظر التجمعات الشخصية التى تضم 5 أشخاص أو أكثر فى المناطق خارج العاصمة (سول) والمدن المجاورة لها التى تضم إقليم كيونج كى ومدينة إنتشون، ابتداءً من غد الاثنين وحتى الأول من أغسطس المقبل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد زيادة عدد الإصابة بالفيروس فى تلك المناطق خلال الأيام الأخيرة.





وأضاف كيم - فى اجتماع المقر المركزى لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الأحد وفقا لوكالة "يونهاب" - "لقد مر أسبوع منذ أن فرضنا أعلى مستوى للتباعد الاجتماعى فى سول والمدن المجاورة لها، لكن عدد حالات الإصابة اليومية بكورونا لم يشهد انخفاضًا"، مشددا على ضرورة تنفيذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا بشكل أسرع من سرعة انتشار الفيروس. يذكر أنه تم وضع معظم المناطق خارج العاصمة "سول" والمدن المجاورة لها تحت المستوى الثانى من التباعد الاجتماعى الذى يحظر التجمعات التى تضم أكثر من 8 أشخاص. يشار إلى أن سول وإقليم كيونج كى ومدينة إنتشون تخضع لقواعد التباعد الاجتماعى الأكثر صرامة منذ الأسبوع الماضى، والتى تحدد العدد الأقصى المسموح به للتجمعات الشخصية عند 4 أشخاص خلال النهار، وعند شخصين بعد الساعة 6 مساءً.

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