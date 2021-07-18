وزير خارجية الصين: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سوريا

أكد وزير خارجية الصين وانغ يي خلال اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق السبت، أن بلاده تعارض أي محاولة للسعي لتغيير النظام في سوريا وستعزز التعاون متبادل المنفعة مع سوريا.
وأشاد وانغ بالإنجازات التي حققتها سوريا في محاربة الإرهاب ومعارضة التدخل الخارجي، مضيفا أن التدخلات الخارجية الفاضحة في سوريا فشلت في الماضي ولن تنجح في المستقبل.
وقال وانغ إن الصين تقدر دعم سوريا الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للصين، مضيفا أن الصين مستعدة للتعاون مع سوريا في دفع الصداقة التقليدية قدما وتعزيز التعاون متبادل المنفعة من أجل مصلحة الشعبين.
وتعهد الوزير الصيني بأن تواصل بلاده دعمها القوي لسوريا في مكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية الأخرى، كما أن بكين ستدعم سوريا في تحسين رفاهية الشعب وتسريع عملية إعادة إعمار البلاد، وفي معارضة العقوبات أحادية الجانب، وتخفيف أزمتها الإنسانية، ومكافحة القوى الإرهابية.
ومن جانبه، قال الأسد إن سوريا تقدر بصدق مساعدة الصين الكبيرة وموقفها العادل من القضية السورية، مضيفا أن سوريا صمدت بدعم القوى الصالحة بما في ذلك الصين، أمام التدخلات الخارجية وتجاوزت أصعب فترة.
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