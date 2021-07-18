إيطاليا تسجل 3 وفيات و3127 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا اليوم الأحد مقابل 13 السبت، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل طفيف من 3121 إلى 3127 حالة.

وسجلت إيطاليا 127867 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثانية أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم. وسجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة 4.29 مليون إصابة.

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