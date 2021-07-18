أظهرت بيانات حكومية بريطانية الأحد تسجيل 48161 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" و25 وفاة بين مرضى ثبتت إصابتهم قبل 28 يوما.
بريطانيا تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا اليوميةبريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 6 أشهر
وأشارت البيانات إلى أن "الرقمين أقل بشكل طفيف عن أمس السبت، إذ تم تسجيل 54674 إصابة و41 وفاة".
وبلغ إجمالي الإصابات في بريطانيا أكثر من 5 ملايين و281 ألفا، والوفيات 182593 حالة، حيث تحتل المرتبة الأولى في حصيلة وفيات كورونا على مستوى أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا اليومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.