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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحى الإمارات 2021 || موعد صلاة العيد دبي وأبو ظبي وكافة المدن في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في الإمارات بكافة المدن نتعرف عليها. حيث يمكنكم التعرف علي وقت صلاة العيد ٢٠٢١ دبي وأبو ظبي بجانب جميع المدن الإماراتية نتعرف عليها معكم الآن بعد أن أصدرتها وزارة الأوقاف رسمياً. فقد تعرفنا مسبقاً علي توقيت صلاة عيد الأضحى في الكويت متى بمناسبة حلول يوم عرفة والذي ينتهى خلال ساعات. وتبدأ تكبيرات العيد في الترديد وسنرفقها لكم الآن.
موعد صلاة عيد الاضحى 2021 الامارات
يأتي توقيت صلاة العيد في الإمارات ٢٠٢١ بعد طلوع الشمس قدر رمح. وذلك ما يقدر بالزمن ويعادل 17 دقيقة بالمتوسط. وجدير بالذكر أن الصلاة ممتدة إلي أذان الظهر. حيث يمكن أن يعوضها من تفوته الصلاة في أي وقت بالمنزل مع أهله، ونترككم الآن مع التكبيرات بجانب التعرف علي متى صلاة العيد الأضحى بالإمارات كاملة.
“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.
وقت صلاة العيد أبو ظبي وكافة الإمارات
نتعرف معكم علي توقيت صلاة عيد الاضحى دبي 2021 الامارات وفقا للفقهاء، فإن صلاة عيد الأضحى شرعا تؤدي بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل 15 إلى 20 دقيقة تقريباً بعد موعد شروق الشمس. وتتباين مواعيد أداء صلاة العيد ليس فقط بين البلدان لكن أيضا داخل الدولة الواحدة، نتيجة اختلاف مواعيد شروق الشمس بكل مدينة ومحافظة.
- أبو ظبي 06:05 صباحا
- دبي 06:00
- الشارقة 06:00
- أم القيوين 05:59
- رأس الخيمة 05:57
- العين 06:00
- الفجيرة 05:56
- جبل علي 06:02
- عجمان 05:58
- مدينة خليفة 06:05
- مدينة زايد 06:10
- خور فكان 05:56
- دبا الفجيرة 05:56
- دبا الحصن 05:56
- بني ياس 06:05
- الرويس 06:13
- الذيد 05:58
- مصفح 06:05
- الشَّامْخَة 06:04
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