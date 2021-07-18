تمويل سيارة بقسط 700 ريال بدون كفيل والقسط الأول مجانًا

تمويل سيارة بدون كفيل، العديد من البنوك والشركات السعودية تقوم بتوفير تمويلات عديدة، للمقيمين والمواطنين، إلى أن يتم سداد التمويل بفترة طويلة، لراحة الأفراد من ذوات محدودي الدخل، أو الدخل المتوسط، فهم من يحتاجون إلى سيارة لسهولة التنقل، ولكن لا يقدرون على ثمنها، ولذلك قدمت أحدى الشركات المختصة في السيارات، بتقديم تمويل سيارة بدون كفيل، كما أن التمويل بدون مصاريف أو دفع دفعة أولى، ومن أهم ما يميز الشركة للأفراد متوسطي ومحدودي الدخل أن القسط الأول مجانا، تسهيلا للحصول على السيارة بدون عناء أو قلق.

يمكن أن تحصل على سيارة بدون كفيل للمواطن والمقيم وفق بعض الشروط التي أعلن عنها من قبل الشركة، وأيضا التمويل بدون دفعة أولى، هذا ويمكنك أن تحصل على عرض سيارة نيسان مستعملة بأقل قسط شهري، كما أن التمويل معتمد من الهيئة الشرعية، يمكنك أن تحصل على تمويل سيارة تويوتا بقسط 900 ريال شهريا بدون كفيل وبأطول فترة سداد، ويجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال للجميع، والتمويل بدون كفيل إذا وجد سجل ائتماني جيد، وللعاملين بالقطاع الخاص لا تقل المدة في الوظيفة عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، وللعاملين بالقطاع الحكومي لا تقل عن شهر، والتمويل متاح للمتقاعدين.

توفر شركة عبد اللطيف جميل تمويل سيارة كيا بقسط شهري 700 ريال بدون كفيل أو دفعة أولى، كما أنه صفر رسوم إدارية، لأنواع عديدة من السيارات لأخر موديل، احصل على تمويل سيارة براتب لا يقل عن 1900 ريال بدون مقدم، والعرض مستمر حتى نهاية شهر يوليو 2021، تمويل سيارة هيونداي بأرخص سعر وأقل قسط شهري، ومن أنواع السيارات داخل هذا العرض هي سيارة بيجاس 2020، 2021، ريو موديل 2020، وموديل 2021، ريو xl ، سيراتو، سبورتاج، أوبتيما، سورينتو، K5 ، وجميع هذه السيارات تبدأ بداخل العرض بقسط شهري 700 ريال وحتى 1500 ريال.

المستندات والأوراق المطلوبة

لتحصل على التمويل يجب أن تقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الشركة وهي عبارة عن تقديم الرخصة سارية المفعول مطابقة للأصل، الهوية الوطنية سارية المفعول، خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل ومصدق من الجهة المسئولة، ويمكنك السداد من خلال البطاقة الائتمانية، ويمكنك أن تختار العرض الأنسب لك من خلال عروض تمويل سيارات كيا بدون كفيل وصفر رسوم إدارية من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل، وقد تختلف الأسعار وفق الشروط المطلوبة والأوراق المُقدمة، وأيضا قد تختلف الرسوم الإدارية ولكنها كحد أقصى 5000 ريال أو 1 في المائة من قيمة ثمن السيارة أيهما أقل، ويجب أن تعلم بأنه قد تتغير الأسعار وفق السجل الائتماني الخاص بك.