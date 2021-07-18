هزة أرضية تضرب جنوب إيران

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقعت فى جنوب البلاد، دون أن تحدث إصابات أو أضرارا.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقعت فى جنوب البلاد، دون أن تحدث إصابات أو أضرارا. وأكدت وكالة "فارس" أن الهزة وقعت فى المنطقة الممتدة بين محافظتى فارس وبوشهر، وكان مركزها على عمق 11 كم قرب مدينة خشت.

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