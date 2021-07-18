نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحى في سلطنة عمان 2021 || موعد صلاة العيد مسقط مع كيفية الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى سلطنة عمان 2021 نتعرف عليه. ذلك مع بدء العد التنازلي أول يوم بالعيد. جدير بالذكر أن بارتفاع الإصابات مؤخراً بعمان. تم إلغاء أداء الصلاة بالتجمعات. وسيمكنكم أداء صلاتكم للعيد بمنازلكم بعيداً عن التجمعات. وتقام صلاة عيد الأضحى، كما هو متعارف، بعد شروق الشمس وارتفاعا، بمعدل 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا بعد شروق شمس أول أيام العيد. والآن نرفق لكم وقت صلاة العيد مسقط وكافة المدن العمانية. كما أرفقنا موعد صلاة العيد الأضحى في قطر.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 عمان

ارتفعت إصابات كوفيد-19 بعمان في الأسابيع الأخيرة، وعليه قررت اللجنة العليا المكلفة عدم إقامة صلاة عيد الأضحى منعًا للتجمعات. وذكرت المنصات الرسمية أن توقيت صلاة عيد الأضحى 2021 في سلطنة عمان سيكون عند الساعة 5:50 صباحًا من يوم الثلاثاء 20 تموز المقبل. الذي يوافق 10 من ذي الحجة. ونرفق لكم تكبيرات العيد كاملة الآن لترديدها.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

كيفية أداء صلاة العيد الأضحى

يمكنكم أداء الصلاة حسب الشروط الموضوعة، ولأداءها بالمنزل يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

بهذا نكون تعرفنا علي طريقة أداء صلاة العيد الأضحى في المنزل. كما تعرفنا علي موعد صلاة عيد الاضحى مسقط في عمان وكافة المدن.