نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في حولي 2021 / 1442 الكويت.. وفضل صيام وقفة عرفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في حولي 2021 / 1442 أشهر المدن في دولة الكويت، حيث يستعد المواطنين والمقيمين لمعرف موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت وسط استعدادات تزيين المساجد والساحات الكبري والساحات لقدوم مناسبة من أهم المناسبات في السنة وهو موعد عيد الأضحي المبارك، بجانب الاستعداد لصيام يوم عرفة أعظم أيام السنة والتى يعتبر صيامه سنة مؤكدة لغير الحج، لذلك يأتى موعد صلاة عيد الأضحى في حولي 2021 / 1442 الكويت ضمن أولويات المسلمين في دولة الكويت، وأهم قرارات وزارة الأوقاف الكويتية لتأمين المصلين في صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت واستعدادتها لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الأضحى في حولي 2021 / 1442

تهد مدينة حولي من أكبر مدن الكويت والتى يسكنها العديد من المواطنين أو المقيمين بالكويت بغرض العمل من مختلف دول العالم، ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى في حولي 2021 / 1442 في تمام الساعة 5.16 أي بعد شروق الشمس بحوالى ربع ساعة وهو التوقيت المحدد عن صلاة العيد في الشرع.

صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت

وضع وزارة الأوقاف مجموعة من التعليمات متعلقة بـ صلاة عيد الأضحي 2021 في الكويت، مشيرة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، ومنع الاختلاط داخل المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، كما أفادت أن مدة الخطبة والصلاة لاتتجاوز 15 دقيقة، والحضور بالكمامات كما سمحت للنساء المشاركة في صلاة عيد الأضحي 2021.

فضل صيام عرفة

حكم صيام يوم عرفة لغير الحجاج فهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ويحل علينا في 19 يوليو الجاري، لذا فضل صيام عرفة كبير ولعل أبرزه الآتي:

مغفرة للذنوب.

فهو أحد أيام الأشهر الحرم

فهو من الأيام المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة.

صيام يوم عرفة يكفر الكبائر.

يكفر. ذنوب السنة قبله وبعده

يوم العتق من النار

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في حولي 2021 / 1442الكويت بالإضافة إلى معرفة فضل صيام وقفة عرفة.