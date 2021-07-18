موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 1442؛ لم يعد يفصلنا علي أيام عيد الأضحى المبارك سوي ساعات قليلة حيث بدأ الجميع في الاستعداد لاستقبال هذه الأيام الجميلة التي تأتي بكل الخير إلي جميع البشر؛ حيث إن جميع الشعوب الإسلامية في جميع أنحاء العالم تنتظر أيام عيد الأضحى ويوم عرفة بفارغ صبرهم، وفيما يلي من موقع ثقفني في السطور التالية سوف نعرض موعد صلاة العيد في دولة الكويت بالتفاصيل فتابعونا فيما يلي لمعرفة ما هو موعد صلاة العيد للعام الهجري 1442.

شعائر عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى من الأيام المميزة لدرجة كبير عند المسلمين حيث أنها تأتي ببهجة كبيرة علي كل البلاد وتأتي بالخير الوفير علي جميع الأمه الإسلامية؛ ومن الشعائر التي يتميز بها عيد الأضحى هي ذبح الأضاحي التي تعم بالخير والفرحة؛ كما يوجد الكثير من الأعمال التي تعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتم القيام بها في يوم عرفة وعشر ذي الحجة فإن فضل صيام يوم عرفة عظيم؛ ويسعى المسلمين إلي التقرب من الله سبحانه وتعالى بكافة الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصيام وكثرة الدعاء.

إن التقرب من الله في هذه الأيام يجعل الإنسان يفوز فوزاً عظيماً؛ حيث إن الجميع يسعى إلي نيل منزلة اكبر عند رب العالمين؛ ولا يوجد أفضل من هذه الأيام لكي يستغلها المسلمين أفضل استغلال ويفعلون جميع الأعمال التي تجعل الله عز وجل راضي عنهم؛ حيث أن هذه الأعمال تكون عوضاً للمسلم الذي لم يستطيع الذَّهاب إلي الحج في المملكة العربية السُّعُودية فيوجد بعض من الناس لا يملكون القدرة علي الذهاب إلي الحج لأسباب عديدة منها عدم قدرتهم المالية ومنها عدم قدرتهم الصحية، كما أن ذبح الأضاحي ليس فرضاً فهي تكون لمن هو قادر مادياً وقادر علي أن يقوم بالذبح وإعطاء الفقراء منها.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 1442

قامت وزارة الأوقات بالتصريح بأن صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1442 هجرياً و عام 2021 ميلادياً سوف يتم السماح بها في المناطق النموذجية؛ ومن الأماكن التي سوف يتم بها استقبال صلاة العيد في الكويت هي الفروانية؛ حولي؛ الجهراء؛ الأحمدي؛ مدينة الكويت؛ مبارك الكبير؛ وسوف تتم الصلاة في المساجد التي سبق أن تم بها صلاة الجمعة من قبل، وسوف يتم تأدية الصلاة في الكويت المواعيد التالية: