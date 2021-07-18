موعد صلاة عيد الأضحى في نجران 2021 / 1442 بالدقيقة.. وجميع مدن السعودية

موعد صلاة عيد الأضحى في نجران 2021 / 1442 بالدقيقة وكذلك مواعيد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية لمختلف المدن تمثل اهتمام للمسلمون مع اقتراب عيد الأضحي 2021 والذي يحل علينا في 20 يوليو الجاري، وهو ثاني عيد عند المسلمين بعد عيد الفطر المبارك، ومن طقوس وسنن عيد الأضحي، ذبح الأضاحي بالإضافة إلى صلاة العيد ويوم عرفة يصوم المسلمون ممن لم يكتب لهم الحج في هذا التوقيت، ويعتبر موعد صلاة عيد الأضحى في نجران 2021 / 1442 من أولى مدن المملكة العربية السعودية التى تبدأ فيها الصلاة.

موعد صلاة عيد الأضحى في نجران 2021 / 1442

من المحدد، موعد صلاة عيد الأضحى في نجران 2021 / 1442 على أن يكون في تمام 5.59 صباحً، مع التأكيد أن صلاة عيد الأضحي 2021 هذا العام، متاحة في المساجد الكبري وساحات الجوامع لتداعيات فيروس كورونا مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتعليمات المعلنة من قبل وزارة الصحة السعودية لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.

مواقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية

حددت مواقيت صلاة عيد الأضحى 2021 في السعودية بمختلف الدول مع تباين في عدد الدقائق بين المدينة والآخري حسب سطوع الشمس، على أن تكون على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في الرياض: الساعة 05:36 صباحًا

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: الساعة 06:09 صباحًا

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: الساعة 06:05 صباحًا

موعد صلاة العيد في تبوك: الساعة 06:09 صباحًا

موعد صلاة العيد في الدمام: الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة العيد في أبها: الساعة 06:04 صباحًا

موعد صلاة العيد في السليل: الساعة 05:48 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة: الساعة 06:05 صباحًا

موعد صلاة العيد في بيشة: الساعة 06:01 صباحًا

موعد صلاة العيد في الطائف: الساعة 06:17 صباحًا

موعد صلاة العيد في النبك: الساعة 06:00 صباحًا

موعد صلاة العيد في سكاكا: الساعة 05:51 صباحًا

موعد صلاة العيد في ينبع: الساعة 06:11 صباحًا

موعد صلاة العيد في دومة الجندل: الساعة 05:53 صباحًا

موعد صلاة العيد في عرعر: الساعة 05:46 صباحًا

موعد صلاة العيد في جدة: الساعة 06:11 صباحًا

موعد صلاة العيد في نجران: الساعة 05:59 صباحًا

موعد صلاة العيد في الجبيل: الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة العيد في القنفذة: الساعة 06:08 صباحًا

موعد صلاة العيد في الهفوف: الساعة 05:23 صباحًا

موعد صلاة العيد في القطيف: الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة العيد في الظهران: الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة العيد في بريدة: الساعة 05:43 صباحًا

موعد صلاة العيد في رفحاء: الساعة 05:39 صباحًا

موعد صلاة العيد في القويعية: الساعة 05:43 صباحًا

موعد صلاة العيد في الحلة: الساعة 05:38 صباحًا

موعد صلاة العيد في المبرز: الساعة 05:23 صباحًا

موعد صلاة العيد في القريات: الساعة 06:00 صباحًا

موعد صلاة العيد في الطائف: الساعة 06:07 صباحًا

موعد صلاة العيد في العلا: الساعة 06:07 صباحًا

موعد صلاة العيد في الخرج: الساعة 05:34 صباحًا

موعد صلاة العيد في حفر الباطن: الساعة 05:31 صباحًا

موعد صلاة العيد في الوجه:الساعة 06:14 صباحًا

موعد صلاة العيد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: الساعة 06:10 صباحًا

صلاة عيد الأضحي 2021

من المعروف، أن صلاة عيد الأضحي 2021 أو عيد الفطر من السنن المؤكدة عند المسلمين، وقد أعلنت وزارة الشئون الإسلامية، بقيادة الدكتور عيد اللطيف آل الشيخ توجيهاً بالتوسع في أماكن صلاة عيد الأضحي 1442 بمختلف مدن المملكة العربية السعودية لتداعيات فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية المحددة لصلاة الجمعة في جميع مدن المملكة، مشيرًا إلى أن صلاة عيد الأضحي المبارك تكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة أو 20 دقيقة.