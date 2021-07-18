وسط الجدل الدائر حول وجهته المقبلة، أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بصورة وكلمة.
ونشر رونالدو صورة له أمام سيارته من نوع رولز رويس "فانتوم"، والتي تبلغ قيمتها 1.1 مليون دولار تقريبا، مرتديا ساعة فخمة جدا.
ولكن الجدل لم يشتعل بمقتنيات رونالدو الثمينة جدا، ولكن بالعبارة التي كتبها "الدون" تعليقا على الصورة.
وكتب رونالدو معلقا على الصورة: "يوم القرار"، مما أشعل التعليقات، التي تجاوزت 100 ألف تعليق على الصورة بموقع إنستغرام، وذلك حتى وقت أعداد التقرير.
ويأتي تعليق رونالدو وسط عاصفة من التكهنات في الأسابيع الأخيرة، حول إمكانية رحيله عن نادي يوفنتوس الإيطالي.
ولم يعلن رونالدو حتى الآن بقاءه مع "السيدة العجوز"، مما فتح باب التوقعات بانتقاله لباريس سان جرمان الفرنسي، أو العودة لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ناديه القديم.
ومن الغير المعروف الآن، ماذا كان قصد رونالدو بشأن "يوم القرار"، وهل بالفعل اتخذ قرارا متعلقا بمصيره الكروي، أم أن الأمر مجرد "مداعبة" لجماهيره العريضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصورة وكلمة.. رونالدو يشعل مواقع التواصل بشأن مستقبله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.