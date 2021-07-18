موسكو قلقة من تدهور الوضع في لبنان

دوت الخليج :- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو قلقة من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، في ظل استقالة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأضافت زاخاروفا، في تعليق تم نشره على موقع الوزارة اليوم: "في 15 يوليو، أعلن رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، عن تخليه عن تكليف تشكيل الحكومة. للأسف، منذ الموافقة على ترشيحه في أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية اللبنانية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل مجلس الوزراء. ويثير القلق كون الوضع الاجتماعي - الاقتصادي الصعب في البلاد، قد ازداد سوءا خلال هذه الفترة".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن موسكو تعتبر العمل المستقر والفعال لجميع فروع السلطة ومؤسسات الدولة في لبنان، بمثابة ضمانة ترسيخ السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد.

وتابعت زاخاروفا القول: "ندعو إلى قيام اللبنانيين أنفسهم بحل جميع القضايا المستعصية الموجودة في جدول الأعمال السياسي الداخلي وذلك ضمن المجال القانوني، من خلال حوار يتم خلاله التوصل إلى توافق وطني واسع، دون تدخل خارجي".

وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن يتم التوصل في المستقبل القريب، بعد المشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومجلس النواب اللبناني، إلى اتفاق على ترشيح رئيس جديد للحكومة.

المصدر: نوفوستي