الأردن وبلجيكا يبحثان التعاون والتنسيق فى التدريب العسكرى المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، اليوم الأحد، مع رئيس أركان الدفاع البلجيكى الأدميرال هوفمان ميشيل، مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق فى مجال التدريب العسكرى المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة فى البلدين الصديقين.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى، مع رئيس أركان الدفاع البلجيكى، والوفد المرافق له. واستمع اللواء الركن الحنيطى والأدميرال البلجيكى إلى عدد من الإيجازات العسكرية، التى تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات فى القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التى تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

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