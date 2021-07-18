عاجل| فيديو.. الأمن الإيرانى يطلق الرصاص الحى على متظاهرين بالأحواز

جدة - نرمين السيد - كما شنت السلطات الإيرانية، حملة اعتقالات فى مدينة المحمرة جنوب شرق الأحواز، مع انتشار أمنى واسع للأمن الإيرانى فى مدينة الخفاجية غرب الأحواز. وانتشرت مقاطع فيديو متداولة، لمستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تظهر إطلاق النار على المتظاهرين فى الخفاجية جنوب غرب إيران.

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