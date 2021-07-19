فيديو.. بدء مراسم تبديل كسوة الكعبة المشرفة

جدة - نرمين السيد - وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى مجمع الملك عبدالعزيز قد باشرت - فى وقت سابق - بفك المذهبات استعداداً لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة بثوبها الجديد كما جرت العادة السنوية، وسط بيئة صحية وآمنة ومراعية لكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار الجائحة.

وبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (53) قطعة مذهبة منها (16) قطعة للحزام، و(7) قطع تحت الحزام، و(4) صمديات، و(17) قنديلا، و(5) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليمانى، و(2) كينار، وحلية الميزاب.

وأشرف على عملية الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة فى رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيراً إسدال الكسوة، فريق مختص من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة تم تدريبهم وتأهليهم علمياً وعملياً للعناية بالكسوة ومراحل تبديل كسوتها وصيانتها بشكلٍ دورى على مدار العام.

من جهته.. أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن ما تجده كسوة الكعبة المشرفة من عناية ورعاية يجسد العناية والرعاية التى تقدمها المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال: "تشهد الكعبة المشرفة والمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عناية خاصة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حتى العصر السعودى الزاهر التى شهد فيه الحرمان الشريفان نقلة خدمية وإدارية نوعية".. مؤكداً أن الجائحة العالمية أظهرت مدى حرص القيادة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وفودهم لأداء النسك والعبادات.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، قد أعلنت - صباح اليوم - اكتمال استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة ونقلها اليوم من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام.

وتحققت الرئاسة من جاهزية شاحنات نقل الكسوة، كما تحققت من تطبق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة كورونا خلال مرحلة النقل والاستبدال، وإخضاع الثوب لمعايير الجودة.