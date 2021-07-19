الفنان المصري خالد سرحان: أحلم بإعادة "اللص والكلاب"

يصفه البعض بأنه ثقيل الظل، لكنه استطاع أن يخطف الأنظار بشخصيتين مختلفتين قدمها في رمضان الماضي من خلال مسلسلي "اللي مالوش كبير، والمداح" ليثبت للجميع أنه فنان متعدد الوجوه، لديه القدرة على تغيير جلده باستمرار.. إنه الفنان الشاب خالد سرحان الذي يكشف في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، عن حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "المداح".

يعترف الفنان خالد سرحان أن شخصية رفعت الدهبي التي قدمها في مسلسل "اللي مالوش كبير" أتعبته كثيرًا، موضحًا: كانت شخصية صعبة ومليئة بالتفاصيل والأبعاد النفسية، فهي تتسم بالإجرام لأقصى درجة.. وعلى النقيض كانت شخصية "حسن ابن الشيخ سلام" التي قدمها في مسلسل "المداح"، مؤكدًا: كانت شخصيتي في المداح أقل تعبًا وأسهل بالنسبة لي، خاصة أن الدور في إطار كوميدي وهو الأقرب إلى نفسي.

الممثل كالحرباء

وعن سر تمكنه من لعب شخصيتين متناقضتين في توقيت واحد، أكد أن الممثل تفرض عليه طبيعة عمله التغير والتلون بحسب متطلبات الدور، فالممثل الذي يكرر نفسه ولا يطور أو يغير من نفسه هو ممثل فاشل، سريعًا ما يمل منه الناس.. مشيرًا إلى أنه كان سعيدًا بهذا التناقض على الرغم مما يسببه من عناء وجهد، إلا أنه استطاع اتقان الشخصيتين وتجسيدهما بمهارة أشاد بها الجمهور على الرغم من الفروق المتباينة بينهما.

وتحدث سرحان عن أصعب المشاهد التي واجهته في مسلسل "اللي مالوش كبير" مشيرًا إلى المشاهد التي تحتوي على أكشن وحركة كثيرة، وكان التصوير يتم على مدار اليوم، ويتطلب بذل مجهود كبير.

جزء ثان من المداح

وعن النجاح الذي حققه مسلسل "المداح" والذي شارك في بطولته مع الفنانين حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، أكد أنه فاق التوقعات حتى أن صناع العمل تلقوا طلبات بتنفيذ جزء ثانٍ منه، مؤكدًا: من الوارد أن يتم التحضير لجزء ثان من المسلسل في حال تم كتابة سيناريو أقوى من الجزء الأول يشجع فريق العمل على تنفيذه.

مشيرًا إلى أنه كان سعيدًا للغاية بالتعاون مع طاقم عمل مسلسل "المداح"، تحت إدارة المخرج أحمد سمير فرج، وكذلك حبه للشخصية التي قدمها والتي وصفها بأنها "شخصية جديدة ودراما مختلفة".

حلم اللص والكلاب

وعبر الفنان خالد سرحان في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" عن حلمه بأن يعيد تقديم شخصية "سعيد مهران" التي جسدها الفنان الراحل شكري سرحان في فيلم "اللص والكلاب" للأديب الراحل نجيب محفوظ.. مؤكدًا أنها من أهم الشخصيات الذي يطمح لتجسيدها.

ولفت سرحان إلى أنه لا يعتبر نفسه مظلومًا فنيًا خلال الوقت الحالي مقارنة بما يمر به كثير من الفنانين من أزمة البطالة وعدم تواجد الأعمال المناسبة لهم.

رسالة إلى ياسمين عبدالعزيز

وفي الختام، وجه الفنان خالد سرحان رسالة إلى زميلته الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تمر بظروف صحية صعبة هذه الأيام، متمنيًا لها أن تعود إلى جمهورها في أقرب وقت، مؤكدًا أن ياسمين نجمة كبيرة وهي أكبر من الرد على الأكاذيب والشائعات التي يرددها البعض حولها.