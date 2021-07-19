واشنطن ترصد مكافأة ضخمة لمن يساعد على ضبط قيادى فى حزب الله

جدة - نرمين السيد - وأفاد برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية بأن سلمان مسؤول عن عمليات قتل فيها إسرائيليون وأمريكيون خارج لبنان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وجدد برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية للعدالة دعوته للمساعدة على إلقاء القبض على سلمان، وقال إنه "مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات إرهابية خارج لبنان، استهدفت إسرائيليين وأمريكيين".

وغرد حساب البرنامج الأمريكى على تويتر: "ساعدنا على العثور عليه، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة".

وبرز اسم سلمان بعد تفجيرات الأرجنتين عام 1994 التى استهدفت مركزا للجالية اليهودية فى بوينس آيرس وأسفرت عن مقتل 85 شخصا.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية سلمان فى 19 يوليو 2019 "إرهابيا عالميا" وفقا للأمر التنفيذى 13.224، لتقديمه الدعم لأنشطة حزب الله.

ووفقا لموقع الخزانة الأمريكية، فإن "لسلمان تاريخا طويلا من القيادة والتخطيط العملياتى فى حزب الله"، واسمه مدرج فى النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول).

وفى أعقاب تفجير بوينس آيرس، أفاد مسؤولون أمنيون أرجنتينيون بأن سلمان كان على اتصال قبل الهجوم بأسعد بركات، المصنف إرهابيا لدى الولايات المتحدة.