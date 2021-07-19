وزير الداخلية السعودى يشدد على الالتزام بإجراءات كورونا خلال موسم الحج

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الداخلية السعودى رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام.





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