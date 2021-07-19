جدة - نرمين السيد - وقال: "أفعال جو بايدن بعيدة كل البعد عن أن تكون الأفضل". وأضاف: "سكان الولايات المتحدة يرفضون التطعيم بسبب عدم الثقة فى نتائج الانتخابات الرئاسية والمعلومات التى تنشر فى الإعلام الكاذب". وأعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت سابق عن امتعاضه من منصات التواصل الاجتماعى وخاصة "فيسبوك"، واصفا إياها بأنها "تقتل الناس" من خلال السماح للمعلومات الخاطئة حول لقاحات "كوفيد – 19" بالانتشار عبر منصتها. وردت شركة "فيسبوك" على الاتهامات فى مدونة بقلم نائب رئيس الشركة جاى روزن قال فيها إن "الحقائق مختلفة". وأضاف: "تظهر البيانات أن 85% من مستخدمى "فيسبوك" فى الولايات المتحدة تلقوا أو يريدون تطعيمهم ضد كورونا". وتابع: "هدف الرئيس بايدن كان الوصول إلى تطعيم 70% من الأمريكيين بحلول الرابع من يوليو ولم تكن الشركة السبب وراء تفويت هذا الهدف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: الإدارة الحالية متأخرة كثيرا عن جدول التطعيم ضد فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.