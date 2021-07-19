نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحى سوريا 2021 || موعد صلاة العيد في دمشق وحلب وكل مدن سورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى سوريا 2021، نوفره لكم حيث يستعد السوريون في هذه الأوقات للاحتفال بعيد الأضحى 2021 المبارك. والذي يصادف يوم العشرين من شهر يوليو الجاري حيث شهدت الأسواق في العاصمة دمشق وبعض المدن حركة تجارية نشطة مع اقتراب موعد العيد. لهذا نوفر لكم وقت صلاة العيد في دمشق وكافة المدن السورية للتعرف علي مواقيت الصلاة للعيد أضحى مبارك. كما أرفقنا موعد صلاة العيد الاضحى في الاردن 1442.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 سوريا

نتعرف معكم علي وقت صلاة العيد في حلب ٢٠٢١ والمدن السورية المختلفة. وجدير بالذكر أنه لم تحدد وزارة الأوقاف في سوريا حتى اللحظة ما إذا ستتم صلاة عيد الأضحى 2021 في الساحات العامة كالأعوام السابقة أم لا. حيث يتوقع بحسب مصادر مطلعة ان تقتصر صلاة عيد الأضحى على المساجد فقط تخوفا من جائحة كورونا. وقبل أن نتعرف علي مواقيت الصلاة نرفق لكم تكبيرات العيد كاملة بصيغتين مختلفتين.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة عيد الاضحى ٢٠٢١ سورية

نتعرف معكم علي توقيت صلاة العيد في دمشق وحلب وحمص، وكافة المدن الرئيسية كالآتي:

دمشق الساعة 5:59 صباحاً.

اللاذقية الساعة 5:59 صباحاً

إدلب الساعة 5:59 صباحاً

أعزاز الساعة 05:59 صباحاً.

القامشلي الساعة 05:59 صباحاً.

حمص الساعة 05:59 صباحا.

حلب الساعة 05:59 صباحا.

تعرفنا معكم علي مواعيد الصلاة للعيد بسوريا، ونعلمكم أن الصلاة ممتدة حتي أذان الظهر لمن فاتته في وقتها. كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.