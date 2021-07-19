مسكات طبيعية بمكونات متوفر في جميع المنازل لتفتيح البشرة وتوحد لونها

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وازالة الجلد الميت من البشرة، فقد يعمل الكثير من الوصفات الطبيعية التي تتوفر في جميع المنازل بأعطاء الكثير من الفوائد للبشرة، فيوجد ومكونات تعمل علي تفتيح البشرة وبعض المكونات تعمل علي تقشير البشرة وازالة الجلد الميت وخل التفاح التي يعمل علي تفتيح البشرة وتوحد لونها وازالة التجاعيد ويعمل العسل علي ترطيب البشرة وتوحد لونها، وسوف نوضح كيفية عمل بعض الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وكيفية الحفاظ عليها.

مسك لتفتيح البشرة وتوحد لونها

يوجد الكثير من المكونات الطبيعة التي تعمل علي تفتيح البشرة وتوحد لونها، ومن ضمنها خل التفاح التي يحتوي علي خصائص مضاده للبكتيريا لذلك يعمل علي تفتيح البشرة وتوحد لونها ويعمل علي تنظيفها ويحسن من صحتها ويمكن وضعه علي الوجه بالإضافة إلي ماء الورد وكلا منها ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير ماسك خل التفاح:

قومي بمزج خل التفاح بإضافة ماء الورد مع إضافة هلام الصبار إلي المزيج في حالة أن كانت البشرة حساسة. يتم تطبيق المزيج علي البقع والشوائب والندوب وجميع المناطق الداكنة المتواجدة بالوجه. يتم ترك ماسك التفاح لمدة 10 دقائق حتي يجف. يغسل الوجه بالماء وقومي بكرار القناع يوميا حتي تظهر نتيجة سريعة.

وصفة لإزالة الجلد الميت من البشرة

وصفة العسل والقرفة، يحتوي العسل علي الكثير من الفوائد الخاصة للبشرة، فهو يعمل علي ترطيب البشرة وتنظيفها كما يعمل العسل علي تأخر علامات تقدم السن التي تظهر في البشرة ويعد العسل من افضل المكونات للبشرة، والقرفة تحتوي علي فيتامين D وفيتامين b6 الذي يقلل افرازات الدهون بالبشرة، كما تعمل علي تخلص الحبوب الموجودة بالبشرة وتنهي علي البثور والرؤس السوداء كما تحتوي القرفة علي مضادات الاكسدة التي تحمي من الاصابة والبقع والتجاعيد كما تتساهم القرفة في ازالة الجلد الميت بالبشرة.

وصفة العسل والقرفة للبشرة