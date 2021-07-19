جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام للبعد عن الاجهاد العضلى فى أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن ضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد والحركة العنيفة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية تدعو الحجيج لتجنب الإجهاد العضلى أثناء تأدية المناسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.