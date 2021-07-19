نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحى 2021 ليبيا | موعد صلاة العيد طرابلس وبنغازي وكل المدن الليبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في ليبيا 2021 الآن. أعلنته وزارة الأوقاف وأكدت أن أداء الصلاة كالعيد الماضي، ويمكنكم التعرف الآن علي وقت صلاة العيد طرابس وبنغازي وكل المدن الليبية من خلال القرير التالي. حيث تم التجهيز لأداء الصلاة بعد إعلان اليوم الأول للعيد وهو الثلاثاء 20 من يوليو الذي وافق 10 من ذي الحجة للعام 1442. ونرفق لكم الآن توقيت صلاة عيد الأضحى مصراته وبقية المدن بليبيا. وذلك كما تعرفنا علي موعد صلاة العيد الاضحى في الجزائر.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 ليبيا

تقرر إقامة الصلاة في تمام الساعة 6:30 صباحا، وقد بدأت ترديدات تكبيرات عيد الأضحى المبارك منذ مساء يوم الأثنين. بعد نهاية الفطور، يتم البدء بالتكبير وترديده حتي الانتهاء من أيام التشريق، ولهذا سنرفق لكم التكبيرات كاملة لترديدها، ونعلمكم أن الصيغة الرسمية لها والمنتشرة هي، “الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”.

وقت صلاة عيد الاضحى في طرابلس وكل المدن

لاختلاف أوقات شروق الشمس، نعلمكم مواعيد الصلاة المختلفة في المدن الليبية كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في طرابلس: في تمام الساعة 6:33 صباحا.

توقيت صلاة العيد في بنغازي: في تمام الساعة 6:7 صباحا.

مصراته: في تمام الساعة 6:26 صباحا.

طبرق: في تمام الساعة 5:52 صباحا.

درج: 6:50 صباحا.

زلة: 6:23 صباحا.

السدر: 6:17 صباحا.

توكرة: 6:4 صباحا.

زلطن: 6:38 صباحا.

العقيلة: 6:14 صباحا.

البيضاء: 5:59 صباحا

سرت: 6:23 صباحا.

العجيلات: 6:36 صباحا.

الجديد: 6:40 صباحا.

تعرفنا علي تكبيرات المسلمين وترديدها، وكذلك أرفقنا إليكم كل المواعيد وتعرفنا علي وقت صلاة العيد ليبيا 2021.

كيفية أداء صلاة العيد الأضحى

يمكنكم أداء الصلاة حسب الشروط الموضوعة، ولأداءها بالمنزل يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

كما ذكرنا فإن أداء الصلاة يكون سلس بالخطوات السابقة، كما يجب معرفة أنها ممتدة حتي أذان صلاة الظهر، فمن تخلف عن الذهاب للصلاة، يمكنه أداءها بمفرده، وتعرفنا معكم علي كيفية أداء الصلاة، كما أرفقنا إليكم تكبيرات عيد الفطر بعد وقت صلاة العيد في ليبيا كاملة.